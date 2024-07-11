الاحتلال يهدم حظيرة لتربية الخيول وعددًا من الجدران الاستنادية في منطقة المطار شرق مدينة أريحا

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، حظيرة لتربية الخيول وعدد من الجدران الاستنادية في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.

وقالت مسؤولة الأعلام في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أسيل مليحات ،ان هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولات مستمرة لتضييق الخناق على السكان الفلسطينيين في وحرمانهم من مصادر رزقهم وسبل عيشهم.

واضافت مليحات أن هدم الحظيرة والجدران الاستنادية في منطقة المطار شرق أريحا، يعكس سياسات الاحتلال المستمرة في تدمير البنية التحتية الفلسطينية وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية. هذه الأعمال تهدف إلى تهجير السكان وإجبارهم على ترك أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، ويعكس السياسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية الفلسطينية وتهجير السكان.

وإن هذه الأعمال غير القانونية تزيد من معاناة الأهالي وتهدد استقرار المنطقة. يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

وإن عمليات الهدم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة في المناطق المحتلة. تؤكد منظمة البيدر على أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة السلطات الإسرائيلية على هذه الانتهاكات.