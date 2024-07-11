رشقة صاروخية من رفح باتجاه مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة

وطن: أطلقت فصائل المقاومة، صباح اليوم الخميس، رشقة صاروخية من رفح تجاه مستوطنات الغلاف، ما أسفر عن انطلاق صافرات الإنذار فيها.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي،اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت من رفح جنوب قطاع غزة تجاه مناطق محاذية للقطاع.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف المحاذية لقطاع غزة، بحسب الجيش الاحتلال.



وقال الجيش في بيان له: "متابعة للإنذارات في منطقة غلاف غزة، الخميس، فقد اعترضت القبة الحديدية خمس قذائف أطلقت من منطقة رفح".