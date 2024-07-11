تعيين أكاديمي في الجامعة العربية الأمريكية أمينا عاما للجمعية العربية للميكانيكا الحيوية في الرياضة

وطن: أعلنت الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية في الرياضة عن تعيين الدكتور سامر أبو عيد الأكاديمي في كلية علوم الرياضة في الجامعة العربية الأمريكية أمينا عاما لها، وذلك على هامش المؤتمر العلمي الدولي الثاني للجمعية بعنوان "تطبيقات الميكانيكا الحيوية في علوم التأهيل والرياضة"، حيث عقد في العاصمة الأردنية عمان.

وكان الدكتور أبو عيد قد شارك في المؤتمر متحدثا رئيسيا وممثلا عن الجامعة العربية الأمريكية، مشيرا إلى أن مشاركته في هذا المؤتمر وتعيينه في هذا المنصب البارز سيمكنه من الإسهام بشكل أكبر في تعزيز مكانة كلية علوم الرياضة، ورفع إسم الجامعة العربية الأمريكية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا الأمر يسهم في رفع مكانة الجامعة الأكاديمية، وتشجيع المؤسسات الرائدة في مجال علوم الرياضة والتأهيل للتعاون مع الكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام.