منظمة البيدر: مستوطنون يشقون طريقا ترابيا في نبع الغزال بالاغوار الشمالية

وطن: أقدم مستوطنون صباح اليوم الخميس على شق طريق ترابي في منطقة نبع الغزال بالاغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها لصالح المستوطنة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،ان مستوطنين شرعوا صباح اليوم بشق طريق ترابي في أراضي المواطنين في نبع الغزال بالاغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها وضم مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية تمهيدا لبسط نفوذهم عليها وإقامة مشاريع التمدد الاستيطاني عليها .