34 شهيدا على الأقل في غارات الاحتلال على غزة ورفح

وطن: قالت مصادر طبية، اليوم الخميس، إن 34 مواطنا على الأقل استشهدوا جراء غارات الاحتلال الاسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.

وأفاد الدفاع المدني، بأن هناك أكثر من 30 جثة شهيد ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة في مدينة غزة.

كما استشهد 4 مواطنين بينهم طفل في غارة للاحتلال على حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 38295 شهيدا، و88241 مصابا.