جمعية فلسطين للبيئة شريك مع شرطة السياحة والآثار وسلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية في تعزيز السياحة البيئية في فلسطين

رام الله – وطن: - اختتمت جمعية فلسطين للبيئة والتنمية المستدامة هذا الأسبوع سلسلة ورشات عمل لدمج السياحة البيئة وحماية الطبيعة داخل السياسات في الهيئات المحلي بالاشتراك مع مفتشي سلطة البيئة وشرطة السياحة والآثار والضابطة الجمركية في محافظة بيت لحم .

وللحديث حول جمعية فلسطين للتنمية المستدامة والتعرف على دورها استضافت الزميلة ملاك أبو حماد في برنامجها “صباحنا غير” الذي يبث عبر شبكة فلسطين الإخبارية PNN مدير الجمعية سائد الشوملي.



وقال مدير الجمعية سائد الشوملي في برنامج "صباحنا" غير على شبكة فلسطين الإخبارية PNN إن جمعية فلسطين للبيئة والتنمية المستدامة تعمل منذ تأسيسها عام 2021 على عدة مشاريع تختص في البيئة، بالشراكة مع شرطة السياحة والآثار وسلطة البيئة والضابطة الجمركية وبالاشتراك مع البلديات والهيئات المحلية، بهدف الحفاظ على البيئة وحمايتها وكذلك لدعم المشاريع السياحية والبيئية، بالإضافة الى رفع كفاءة منتسبي شرطة السياحة والآثار ومفتشي سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية في حماية البيئة والحفاظ على الحياة البرية، ومعرفة طرق ضبط الطيور بالتعرف على الطيور البرية وغير البرية والطيور والحيوانات البرية المهددة بالانقراض والممنوع اصطيادها او الاتجار بها في المحلات والسوق الفلسطيني وطرق حمايتها.



الهدف الأساسي لعمل جمعية فلسطين للبيئة والتنمية المستدامة.

بين الشوملي في حديثه عن أهمية التخطيط ووضع الاستراتيجيات ودراسة المشاريع التي تقوم بها مؤسسات الحكم المحلي من بلديات ومجالس قروية لخدمة المواطنين وان تكون صديقة للبيئة وليس فقط مشاريع بنية تحتية وبناء الاسكانات والمشاريع الاقتصادية.



وأضاف الشوملي ان الجمعية تعمل بالتعاون مع المهندسين في الدوائر البيئية في البلديات ومجالس الحكم المحلي على التخطيط لمشاريع تخص السياحة البيئية وتشجيعها مثل عمل المسارات السياحية التعريفية للمناطق البيئية التابعة لها، وأن هناك قصص نجاح في هذا الجنب، ومنها بلدية عجة في جنين الذين نفذوا مشاريع للطاقة الشمسية وأكثر من مسار سياحي في منطقتهم، وكذلك بلدية سبسطية وبلدية الناقورة، وكانت بلدية العبيدية بصدد تنفيذ مشروع مسار سياحي لتعريف المواطنين بالمناطق الطبيعية والبرية الموجودة في المكان، لكن أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي جعلت عجلة المشاريع تتوقف بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي يفرضها على حركة المواطنين الفلسطينيين وتنقلهم بين مختلف مناطق الضفة الغربية .







الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

أوضح الشوملي أن الجمعية من خلال ورشات العمل والمشاريع التي تنفذها، بالاشتراك مع شرطة السياحة والأثار ومفتشي سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية، تسعى لتنشيط المشاريع السياحية، وإقامة مشاريع صناعية صديقة للبيئة، الى جانب تعليم المنتسبين لطرق ضبط الطيور والحيوانات البرية في الأسواق المحلية، وحماية الحياة البرية في فلسطين، وتوعية المواطنين وزيادة معرفتهم بالمناطق الطبيعية في المدن ،من خلال عمل رحلات المسار السياحي لتنشيط السياحة الداخلية لهذه المناطق.



أهم المشاريع التي نفذتها جمعية فلسطين للبيئة والتنمية المستدامة.

ذكر الشوملي بأن الجمعية قامت بالعديد من المشاريع، التي تهدف لزيادة رفع كفاءة شرطة السياحة والآثار البيئية، ولدمج السياحة البيئية وتشجيعها الى جانب مشاريع التوعية لطلاب المدارس والمخيمات الصيفية، من خلال الجولات الميدانية والداخلية للطلاب وإعطائهم الدروس لتعريفهم بالطيور والنباتات والأشجار والظواهر الطبيعية في البيئة الفلسطينية، كذلك قامت الجمعية بتوفير المناظير والتلسكوبات الصغيرة لاستخدامها في مراقبة الحياة البرية والحشرات في فلسطين، إلى جانب أن الجمعية قامت العام الماضي بمشروع حماية الضباع بالتعاون مع شرطة السياحة بالاعتناء بخمسة صغار وجدتهم الشرطة وكان عمرها خمسة ايام تم الاعتناء بهم لمدة عام، كذلك مشروع مراقبة تعشيش العقاب الذهبي، ومشروع حماية طائر السمان في بيت لحم، وحماية طائر البوم، ونفذت الجمعية كتيب عن الطيور والنباتات والحشرات في الطبيعة بفلسطين إلى جانب توفيرها للخبراء في الطيور والحيوانات البرية وعملت ما يزيد عن 125 مسار سياحي بيئي والعديد من الدراسات.



المشاريع المستقبلية للجمعية.

تهدف الجمعية من خلال شراكتها مع الهيئات المحلية من بلديات ومجالس محلية الى رفع كفاءة المهندسين والعاملين فيها، للتخطيط الاستراتيجي والمساعدة في وضع الدراسات والخطط الاستراتيجية، لاقامة مشاريع تنمية مستدامة وطاقة بديلة، الى جانب تشجيع السياحة البيئية، وكذلك العمل مع المؤسسات النسوية العاملة في المناطق لعمل مشاريع تدعم السياحة البيئية، وإقامة مشاريع اقتصادية وصناعية صديقة للبيئة، ولتوفير المرافق البيئية للمواطنين من خلال تشجيع إقامة المنتزهات الطبيعية والأماكن المخصصة للمشي و اللعب والتنزه.