شركة CFI تعزز ريادتها في فلسطين بكونها السبّاقة في الحصول على ترخيص للتداول في أسواق العملات والمال العالمية.

وطن: في خطوة رائدة لتعزيز التداول عبر الإنترنت في فلسطين، أعلنت شركة CFI بفخر عن حصولها على ترخيص جديد للتداول في أسواق العملات والمال العالمية من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، يضاف إلى ترخيصها السابق التداول في الأسواق المحلية. وتعزيزًا لرؤيتها بتمكين المتداولين في فلسطين وتوفير تجربة تداول آمنة، يُعتبر هذا الإنجاز إضافة إلى سلسلة نجاحات شركة CFI بكونها السبّاقة دائمًا بتوسيع إمكانية الوصول وتشجيع الابتكار في القطاع المالي في المنطقة.

وأطلقت CFI فرعها في فلسطين العام الماضي، حيث يتواجد مقرها الرئيسي في مدينة رام الله النابضة بالحياة. منذ ذلك الحين، واصلت الشركة تطوير طرق الوصول الى الاسواق المالية في البلاد. وستوفر الشركة الآن الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، مدعومةً بمنصات CFI المتطورة، والأدوات المبتكرة والخدمات الاستثنائية، وشروط التداول التنافسية للغاية.

ويُمكّن هذا الترخيص المرموق شركة CFI من تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك التداول في الفوركس وعقود الفروقات (CFDs) عبر مجموعة متنوعة من الأصول، مثل العملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات والسلع والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). ومن خلال هذه الموافقة التنظيمية، يستطيع المتداولون في فلسطين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق العالمية وفرص الاستثمار، مما يتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية وزيادة إمكاناتهم في التداول.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة CFI: "نحن سعداء بأن نكون في طليعة التقدّم في الوصول إلى الأسواق المالية في فلسطين من خلال الحصول على ثاني ترخيص لنا للتداول في أسواق العملات والمال العالمية. ويعكس هذا الإنجاز تفانينا الدائم في تمكين المتداولين من الوصول إلى الأسواق بشكل غير مسبوق. وأود أن أعرب عن خالص امتناني للسلطات التنظيمية التي ساعدتنا بشكل كبير في الحصول على هذا الترخيص."

وتماشيًا مع هذا، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة CFI فلسطين، سامي شريم، على تفاني الشركة التابعة في توفير وصول أفضل إلى الأسواق من خلال الدعم التنظيمي القوي: "هدفنا هو تزويد المتداولين ببيئة تداول حديثة تعطي الأولوية للامتثال التنظيمي والتميز في خدمة العملاء. ونحن نؤمن بأن ضمان التزام عملياتنا بأعلى المعايير التنظيمية يمكّننا من تقديم الثقة والأمان لعملائنا، خلال تعاملهم بالأسواق المالية العالمية."

ويمثل الحصول على الترخيص الجديد للتداول في أسواق العملات والمال العالمية تقدمًا كبيرًا لشركة CFI في فلسطين. ويتماشى هذا الإنجاز الرائد مع مهمة CFI لتعزيز الوصول إلى الأسواق المالية العالمية للمتداولين في المنطقة. من خلال التكنولوجيا المتطورة، والإطار التنظيمي القوي، والنهج الذي يركز على العميل، تواصل CFI وضع معايير جديدة للتميز في التداول عبر الإنترنت، مما يمكّن المتداولين حول العالم من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية بثقة.