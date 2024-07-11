مطالبات في محيط نتنياهو بإقالة غالانت خلال أشهر

رام الله - وطن: قالت القناة 12 العبرية ان هناك نية لدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير الجيش يوآف غالانت في الفرصة القادمة، وهذا ما سبب تفاقم اللهجة بين نتنياهو ومسؤولين آخرين في الليكود من جهة وبين غالانت من جهة أخرى.

ووفقا للتقرير، الذي نفته حاشية نتنياهو بشدة، كان هناك تقدير متزايد في الليكود في الأشهر الأخيرة بأن غالانت "لم يعد جزءا من الائتلاف" وبالتالي يجب عزله من منصبه وإجباره على الانسحاب من الليكود بإرادته الحرة. وفي دائرة نتنياهو، يشتبه في قيام غالانت بتسريب اجتماعات سرية لمجلس الوزراء من أجل التشهير برئيس الوزراء.

وبحسب التقرير فإن، مسؤولين قالوا إن غالانت يستخدم قضية التجنيد لتفكيك الحكومة من الداخل من خلال خلق حاجز بين الليكود والمتدينين.

ويرى الليكود بحسب القناة 12 أن العطلة الصيفية فرصة مناسبة لإقالة غالانت، لأنه خلال العطلة يكون الخوف من حدوث اضطرابات سياسية تؤدي إلى انتخابات أقل بكثير مما كان عليه عندما يجتمع الكنيست ويثير اضطرابات سياسية.

يُشار إلى أن نتنياهو أقال قبل عام ونصف وزير الجيش من منصبه وذلك على خلفية آرائه بشأن التعديلات القضائية، وفي الساعات التي تلت إعلان نتنياهو عن نيته إقالة غالانت، نزلت حشود من المتظاهرين إلى تقاطعات الطرق، لما سُمي في نهاية المطاف "ليل غالانت" وبعد ذلك تراجع نتنياهو عن قراره بحسب التقرير.