الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويعتقل 5 آخرين خلال اقتحام نابلس

وطن: أصيب أربعة مواطنين بينهم سيدة وطفل، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب (26 عاما)، بالرصاص الحي بالبطن خلال مواجهات اندلعت داخل المخيم، فيما أصيبت سيدة (34 عاما)، وطفل (13 عاما)، وشاب (23 عاما)، برضوض إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحام منازلهم في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت شرق مدينة نابلس فجرا، وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، وداهمت عدة منازل داخل مخيم بلاطة، وفتشتها عبثت بمحتوياتها واعتقلت الشابين: رائد وحيد عواد بعد الاعتداء عليه بالضرب، وسمير قرعان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن غسان أبو حنيش، من حي المعاجين في المدينة، والأسير المحرر بلال كايد ياسين من عصيرة الشمالية، وعبد الرحمن الكعبي من روجيب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.