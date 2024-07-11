الاحتلال يعتقل مواطن ونجله من رام الله ومستوطنون يحرقون أراض في برقا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطن ونجله من مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل المواطن عمار علي الوحيدي ونجله يحيي بعد مداهمة منزله في حي الطيرة بالمدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال اقتحم عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وتركزت في أحياء بيتونيا والطيرة، وأطلقت قنابل الغاز في حي الطيرة مما تسبب في اندلاع حريق بين منازل المواطنين، كما اقتحمت تلك القوات بلدة نعلين وقرية دير قديس غرب رام الله.

كما أحرق مستوطنون فجر اليوم، أراضٍ قريبة من منازل المواطنين في قرية برقا شرق رام الله.