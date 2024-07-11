مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا في الأغوار الشمالية

وطن: شرع مستوطنون، صباح اليوم الخميس، بشق طريق استيطاني في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين شرعوا منذ الصباح بشق طريق ترابية قرب خيام المواطنين في "نبع غزال" بالفارسية في الأغوار.

ويشهد التجمع السكاني المطل على الطريق السريع بشكل شبه يومي انتهاكات يقودها مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال.

وصعد المستوطنون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.

ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، درست سلطات الاحتلال 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة منها 39 مخططاً في مستوطنات الضفة و44 في القدس.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستوطنون 17 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين معظمها رعوية، وتركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وبيت لحم والخليل وقلقيلية، وفي الوقت ذاته شرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استيطانية في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.