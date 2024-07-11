قوات الاحتلال تقتحم مناطق متفرقة بالضفة وتعتقل 9 مواطنين بينهم سيدة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مناطق واسعة ومتفرقة بالضفة ما أدى لاندلاع مواجهات تخللها اشتباكات مسلحة وإصابة عددًا من المواطنين واعتقال 9 اخرين بينهم سيدة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال والدة المطلوب لدى الاحتلال طارق داود، خلال اقتحام منزلها في مدينة قلقيلية، شمالي الضفة المحتلة، للضغط عليه لتسليم نفسه.

ودهمت قوات الاحتلال، وفق مصادر محلية، منزلاً في بلدة عزون شرقي قلقيلية، وقامت بأخذ قياساته وإجراء عمليات حفر بداخله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال الكايد، بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة الشمالية، شمالي مدينة نابلس.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رائد عواد بعد مداهمة منزله بـمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، واعتدت عليه بالضرب المبرح

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية من مدينة نابلس، كلًا من: المواطن عبد الرحمن غسان كعبي من منزله في بلدة روجيب شرقي المدينة، بالإضافة لاعتقال الشاب بسام سلامة بعد مداهمة منزله بـمنطقة فطاير، وغسان أبو حنيش من حي المعاجين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها الطبية تعاملت، فجر اليوم، مع إصابتيْن جراء اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على طفل وشاب خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمار علي الوحيدي ونجله يحيى، خلال اقتحام حي الطيرة.

دهمت قوات الاحتلال دهمت بلدات: عنبتا شرقي مدينة طولكرم، النزلة الشرقية، باقة الشرقية، عتيل، زيتا، وقفين، شمالي المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وبلدة حلحول شمالي المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتعلت النيران بأراضٍ زراعية في حلحول، شمالي الخليل، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوتية في المنطقة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمرو محمود الشيخ، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في قرية مراح رباح، جنوب المدينة.