كمائن للمقاومة.. جنود الاحتلال وآلياته في غزّة ورفح تحت نيران القذائف والعبوات

وطن: في اليوم الـ278 على انطلاق "طوفان الأقصى"، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزّة، مُكبّدةً إياها مزيداً من الخسائر في العديد والعتاد.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام،، استهدافها 3 دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافا" بعبوتي من نوع "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزّة.

كما أوقعت كتائب القسّام قوّة من جيش الاحتلال بين قتيلٍ وجريح، في كمينٍ بعد تفجير عبوتين مُضادتين للأفراد، في حي تل الهوى، مضيفةً أنّ "مجاهديها رصدوا هبوط عددٍ من المروحيات لإجلاء قتلى وجرحى القوة المستهدفة بعد وقوعها في الكمين".

وفي بيانٍ آخر، أعلنت كتائب القسّام أنّ "مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي صهيوني في منطقة الصناعة بحي تل الهوى".

وفي جنوبي القطاع، تمكّنت كتائب القسّام من تفجير عبوةٍ ناسفة مُضادة للأفراد في قوّةٍ هندسية راجلة، وأوقعت أفرادها بين قتيلٍ وجريح، بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق في حي البرازيل شرق مدينة رفح.

كذلك، نشرت كتائب القسّام مشاهد من الإغارة على مقرّ قيادة عمليات "جيش" الاحتلال المتحصّنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان في مدينة رفح.

من ناحيتها، أعلنت "سرايا القدس"، أنّها فجّرت 3 آليات عسكرية للاحتلال بعبوات أرضية مزروعة بشكلٍ مُسبق في حي تل الهوى.

كما استهدفت سرايا القدس حشود قوات "جيش" الاحتلال، المتوغلة في حي تل الهوى، بقذائف الهاون محققةً إصاباتٍ مُباشرة.

وأيضاً، قالت سرايا القدس أنّها فجّرت عبواتٍ بآليات العدو، واشتبكت من النقطة صفر مع جنود الاحتلال في مناطق التوغل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، معلنةً أنّ مجاهديها "قنصوا جندياً من جيش الاحتلال في محيط تلة المنطار شرقي حي الشجاعية".

وفي جنوبي قطاع غزّة، اشتبك مجاهدو سرايا القدس مع قوّةٍ خاصة تابعة لجيش الاحتلال داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرقي غزّة، موقعةً أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

أمّا كتائب شهداء الأقصى، فأعلنت أنّها قصفت حشود قوات الاحتلال في مخيم يبنا جنوبي مدينة رفح .

ونشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد من استهدافها لغرف القيادة والسيطرة المتمركزة في محور "نتساريم" بصاروخين من نوع 107، وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من ناحيتها، نشرت كتائب المجاهدين، مشاهد لاستهدافها لموقع "كوسوفيم" العسكري شرق القرارة بصاروخين من نوع 107.



واليوم، أعلنت"كتائب القسّام، تنفيذها كميناً محكماً في حي تل الهوى في مدينة غزة. وأوضحت أنها استهدفت قوّة راجلة من جيش الاحتلال بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "تلفزيونية" فور وصول هذه القوّة إلى مقتلة الكمين.

وكذلك، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل جندي جديد وهو الرقيب طال لاهت (21 عاماً) ومقاتل في وحدة مجلان، تشكيل "الكوماندوس"، وقد قتل بنيران قنّاصٍ خلال معارك شمالي القطاع.

وبمقتله، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 681 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب في السابع مع تشرين الأول/أكتوبر 2023.



المصدر: الميادين