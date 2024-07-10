وول ستريت: إدارة بايدن أقرت شحن قنابل زنة 500 رطل إلى جيش الاحتلال

وطن: نقلت صحيفة وول ستريت عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت على شحن قنابل زنة 500 رطل إلى جيش الاحتلال.

وقال المسؤول الأميركي إن القنابل الأميركية في مرحلة الشحن، ويتوقع أن تصل إلى جيش الاحتلال (الأراضي الفلسطينية المحتلة) في الأسابيع المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة علقت في مايو/أيار الماضي شحنة القنابل الثقيلة لجيش الاحتلال، مدعية أن ذلك جاء بدافع القلق بشأن التأثير، الذي يمكن أن تحدثه بمناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة.



دعم غير محدود

وفي الآونة الأخيرة، اتهم نتنياهو إدارة بايدن بأنها تظهر تباطؤا في تسليم "إسرائيل" الأسلحة التي تحتاج إليها في حربها على غزة، المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى سقوط أكثر من 120 ألف شخص بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.

وأثار هذا الموقف استياء المسؤولين الأميركيين الذين نفوا ادعاءات نتنياهو، مؤكدين أن واشنطن علقت فقط تسليم شحنة واحدة.

لكن واشنطن تقدم لتل أبيب منذ بداية حربها على غزة دعما غير محدود على مختلف المستويات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية، ومن المقرر أن تزودها بأسلحة تقدر بمليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة، ففي أوائل يونيو/حزيران الجاري وقّعت حكومة الاحتلال صفقة لشراء 25 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار.

ووقّع بايدن في أبريل/نيسان الماضي حزمة مساعدات لجيش الاحتلال تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليارا مساعدات عسكرية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لجيش الاحتلال بقيمة تفوق 6.5 مليارات دولار، منذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة