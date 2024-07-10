طوفان الأقصى" في اليوم الـ279.. الاحتلال يبدأ حملة تهجير والمقاومة تنفذ عمليات في تل الهوى والشجاعية

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ279، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ومع استمرار حرب الابادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطع غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على وسط القطاع وجنوبه، بينما ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير تأمر جميع سكان مدينة غزة بإخلائها.

وزعم الجيش أنه يدعو الفلسطينيين للخروج نحو مناطق وصفها بالآمنة، قائلا إن "مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة".

في التطورات الميدانية، تخوض المقاومة اشتباكات ضارية في عدّة محاور قتال في قطاع غزة، مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تتكبّد خسائر.

وفي معارك تل الهوى جنوبي مدينة غزة، أعلنت كتائب القسام عن قتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم فجرت خلاله عبوتين مضادتين للأفراد قرب مسجد الأمين بتل الهوى.

بدورها وخلال معارك حي تل الهوى أيضا، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقا.

وفي معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محيط منطقة المنطار.

وبالتزامن مع اشتباكات وعمليات المقاومة، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 4 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي بعبوة ناسفة في قطاع غزة، مبيّنةً أنّ 2 من الجنود في حالة حرجة جداً.

كما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل جندي جديد وهو الرقيب طال لاهت ومقاتل في وحدة مجلان، تشكيل "الكوماندوس"، وقد قتل بنيران قنّاصٍ خلال معارك شمالي القطاع.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ279:

12:51|قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة جنوب لبنان

12:50|زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه شواطئ مدينة الزهراء ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة

12:29|قصف مدفعي شمال منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

12:24|قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم

12:22|تجدد القصف المدفعي على حيي تل الهوا والصبرة جنوبي مدينة غزة

12:20|قصف مدفعي متقطع واطلاق نار من الآليات محيط نتساريم شمال المحافظة الوسطى

12:05|حزب الله: نفذنا عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأريعاء 10-07-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.



2- استهداف مبانٍ يتموضع فيها جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة.



3- شنُّ هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على ‏مقر فوج المدفعيّة التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه ‏وجنوده وإصابتها بشكل مباشر وإيقاعهم بين قتيل وجريح.



4- الساعة 22:20 استهداف تجمع لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة