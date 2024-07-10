مستوطنون يحرقون مساحات واسعة من الأراضي في الفندقومية جنوب جنين

وطن: أحرق مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، مساحات واسعة من الأراضي في قرية الفندقومية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة "حومش"، المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين، هاجموا بحماية قوات الاحتلال أطراف قرية الفندقومية وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.