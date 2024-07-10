فلسطين تشارك في أعمال المؤتمر العربي 21 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

وطن: شاركت فلسطين، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر العربي الـ21 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، المنعقد في العاصمة التونسية، تونس.

ومثل فلسطين، مدير عام الجوازات ناصر أبو فخيدة فضلاً عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويناقش المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة تزوير وثائق السفر، وخطوط الاتجاز بالبشر وتهريبهم عبر الحدود العربية، وخطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد أبو فخيدة أن وزارة الداخلية تسعى لتطوير الخدمات للمواطنين، حيث أصدرت دولة فلسطين جوازات السفر "البيومترك"، مشيرا إلى أهمية التعاون في إنشاء منصة لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين.