"أطباء بلا حدود" تحذّر من توقف الرعاية الصحية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس

وطن: حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء، من توقف الرعاية الصحية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة نتيجة نقص حاد بالإمدادات الطبية والوقود.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إنه "بعد إغلاق مستشفى غزة الأوروبي بقطاع غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية (مطلع تموز/يوليو الجاري)، حذّرنا من أن مستشفى ناصر يواجه خطر الاكتظاظ بالإصابات الجماعية والجرحى".

وأوضحت أن "فرق أطباء بلا حدود تشهد نقصا حادا في الإمدادات الطبية، ما يهدد بتوقف الرعاية الصحية الأساسية المتوفّرة للمرضى".

وأشارت إلى أن المجمع يعد "آخر مستشفى متقدم ما زال يعمل في جنوب غزة".

وتابعت: "يستقبل مستشفى ناصر زيادة في عدد المرضى كل يوم، ما يحمّل جميع الأقسام عبئا يفوق طاقتها الاستيعابية، ولم يبقَ أمام فرقنا من خيار إلا اللجوء للمخزون الطبي المخصص لحالات الطوارئ".

وبينت أنه "فيما يتعامل مستشفى ناصر مع تدفق المرضى الجدد، فإنه يعاني في الوقت نفسه من نقص الوقود، وإذا انقطع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود، ستتوقف الرعاية المقدمة في الكثير من المستشفيات الميدانية المجاورة".