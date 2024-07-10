البيدر تعقد اجتماعا لهيئتها العامة وتنتخب مجلس إدارة جديد

وطن: عقدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو اجتماعا اليوم الاربعاء 10/7/2024 للهيئة العامة حضرته الأغلبية المطلقة، وذلك في قاعة المؤتمرات في مقر شبكة وطن الاعلامية،وذلك بهدف إنتخاب مجلس إدارة جديد لمنظمة البيدر.

وقد حضر هذا الاجتماع المحامي عبد الله ابو صاع والمحامي حسن مليحات والاستاذ خالد فقيه والاستاذ فارس معدي والاستاذ سائد هواري والاستاذ ابراهيم عنقاوي والمحامية ايمان بعيرات والمحامي بسمان عزام والمحامي قصي الشلالدة والأستاذ جوهر حلبية،والدكتور فيصل شحادة، والأستاذ ابراهيم بدوان،وقد تم مناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال بما يخص دور منظمة البيدر في الدفاع عن حقوق البدو والتجمعات البدوية،ومناقشة التقرير الإداري والمالي،ومراسلة المؤسسات الحكومية والدولية لمحاولة جلب مشاريع لدعم التجمعات البدوية

وقد قام المحامي حسن مليحات بتلاوة التقرير المالي والإداري ،وتوجه بالشكر الجزيل لإدارة شبكة وطن الاعلامية لاستضافتها عقد الاجتماع في مقرها،وما بذلوه من جهود وما قدموه من خدمات، وتقارير إعلامية ساهمت في إبراز قضية التجمعات البدوية كقضية سياسة بامتياز ،أدت إلى مزيد من التفاعلات السياسية والقانونية في موضوع البدو، ياعتبار التجمعات البدوية احد مكونات الصمود في المجتمع الفلسطيني،عكست اهتمام متزايد بقضية التجمعات البدوية.

وقد انتخبت الهيئة العامة لمنظمة البيدر مجلس ادارة مكون من "الأستاذ فارس معدي، والمحامي حسن مليحات، والاستاذ سائد هواري، والدكتور فيصل شحادة، والمحامي بسمان عزام، والمحامي قصي الشلالدة،والمحامية إيمان بعيرات.

وأكدت الهيئة العامة على ضرورة بذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع البدو وهم يخوضون ملحمة الوجود الفلسطيني في أماكن انتشارهم،والعمل الحثيث على دعمهم في كافة الجوانب المتعلقة بتعزيز صمودهم وثباتهم على الأرض.