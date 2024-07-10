المقاومة الإسلامية العراقية تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في ميناء أسدود

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف مجاهديها ميناء "أسدود" المحتل، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة.

وقال بيانٌ للمقاومة إنّ استهداف ميناء "أسدود" المحتل، مساء أمس الثلاثاء، يأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال، و"نصرةً لأهالي قطاع غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ".

وأشار البيان إلى أن "المقاومة مستمرة في دكّ معاقل الأعداء حتى وقف العدوان في قطاع غزّة".

وفجر اليوم، أكّدت المقاومة استهداف مجاهديها بالمسيرات محطة "أوروت رابين"، لتوليد الطاقة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأمس، ضربت المقاومة، هدفاً للاحتلال حيوياً، في مدينة حيفا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

كذلك، نشرت المقاومة مشاهد عن إطلاق طيران مُسيّر في اتجاه هدفٍ حيوي في أم الرشراش، "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، عبر عملية أعلنت عنها، فجر الثلاثاء.

وتأتي هذه العمليات بشكلٍ متواز مع إعلان المقاومة تنفيذها عمليات عسكرية ضدّ أهداف حيويّة في فلسطين المحتلة، بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية.

يُذكر أنّ المقاومة في العراق تواصل تنفيذها العمليات النوعية ضدّ أهداف في عمق حكومة الاحتلال، مستهدفةً في المرحلة الثانية، بصورة خاصة، موانئ الاحتلال، من أجل إخراجها عن الخدمة.



المصدر: الميادين