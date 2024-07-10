بالكاتيوشا.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية الاحتلال في الجولان المحتل

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، عملياتها في اتجاه مواقع الاحتلال وقواعده العسكرية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة، استهداف مرابض مدفعية الاحتلال في الزاعورة في الجولان السوري المحتل، بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏

كما ذكرت في بيانها، أنّ هذه العملية جاءت "رداً على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل أمس".

وفي وقتٍ سابق، ذكرت مصادر في جنوب لبنان، أنّ النيران اندلعت في مكان تواجد مرابض مدفعية الاحتلال في الزاعورة.

وأكدت مصادر أخرى، رصد انطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه أهداف للاحتلال داخل الأراضي المحتلة، المقابلة للقطاع الشرقي، وتصاعد أعمدة الدخان منها، في ظلّ فشل منظومة القبّة الحديدية باعتراضها.



من جهتها، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، بسبب إطلاق صواريخ من لبنان، وأشارت إلى سقوط صواريخ في مستوطنة "سديه نحمية".

وأوضحت صحيفة "معاريف"، أنّ حزب الله يقوم بتوسيع منطقة المواجهة، ويلقن "إسرائيل" دروساً في الاستراتيجيا، مشيرةً إلى أنّه خلال 9 أشهر أطلق الحزب 6800 صاروخاً في اتجاه "إسرائيل".

كذلك، لفت الإعلام العبري، إلى أنّ صواريخ حزب الله أدّت إلى اندلاع 710 حرائق في الشمال، والتهام 180 ألف دونم من الأراضي.



المصدر: الميادين