منتدى معلمي التعلم العاطفي الاجتماعي التابع لمركز إبداع المعلم يتصدر نتائج البحث عبر محرك جوجل حول نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي والمهارات المرتبطة بها

رام الله – وطن: تصدر منتدى معلمي التعلم العاطفي الاجتماعي والذي يعد جزء من موقع مركز ابداع المعلم الالكتروني لنتائج البحث عبر محرك جوجل، عن معلومات متعلقة بنظرية التعلم العاطفي الاجتماعي والمهارات المرتبطة بها.

وحل مركز ابداع المعلم ثالثا في نتائج البحث لشهر تموز الجاري، في دلالة على ريادية المركز في هذا المجال.

وبات مركز إبداع المعلم مصدرا معتمدا موثوقا للمعلومات في مجالات عدة مرتبطة بالحقّ في التعليم والمخرجات الاجتماعية للتعليم بما في ذلك المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، والمناصرة في قضايا التعليم النوعي والتحويلي، والدعم النفسي الاجتماعي، والمهارات الحياتية، ومهارات التعلم العاطفي الاجتماعي.

وحافظ المركز على هذه المكانة وهو يحتفي بمرور ما يقارب ثلاثين عاما على تأسيسه، بفضل جهود أبنائه، والى المساندة الاجتماعية والإقليمية والدولية التي يتلقاها من مؤسسات وفعاليات صديقة للشعب الفلسطيني حول العالم، ولقد تجلى هذا التطور المتمثل في تحول المركز الى مصدر للمعلومات في مجال التعليم النوعي والتحويلي في عدد من المؤشرات أبرزها إدماج رؤى المركز واستراتيجياته من قبل الخطط الوطنية للتعليم، ومشاركة المركز في اعداد برنامج دبلوم الإشراف التربوي الخاص بالمعهد الوطني للتدريب التربوي، وإعداد برامج تدريبية خاصة بخريجي الجامعات مع جامعات محلية، واحتضان المركز لعدد من رسائل الدكتوراه والماجستير في مجالات مرتبطة بالتعليم ومخرجاته الاجتماعية، واعتماد منهجيات المركز من قبل عدد من المؤسسات الدولية في تنفيذ برامجها، والطلب المتزايد على الدراسات التي يجريها المركز في مجالات مرتبطة بالحق في التعليم ومخرجاته الاجتماعية.