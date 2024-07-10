البنك الإسلامي الفلسطيني يشارك في محاضرة حول ضبط الجودة في جامعة النجاح الوطنية

وطن: شارك البنك الإسلامي الفلسطيني في محاضرةٍ حول ضبط الجودة عُقدت في كلية الهندسة الصناعية في جامعة النجاح الوطنية، بهدف تزويد الطلبة بالمعارف حول تجربة البنك في تطبيق مفاهيم الجودة وإثراء معلوماتهم.

وعقدت المحاضرة بمشاركة المحاضر في مساق ضبط الجودة الإحصائي م. تامر حداد وطلاب المساق، فيما حضر من جانب البنك فريقُ عملٍ شارك عبر تقنية TEAMS مكون من مدير دائرة التنظيم وإجراءات العمل مهدي الرفاعي وعدد من موظفي الدائرة.

وأوضح فريقُ العمل اهتمام البنك بتطوير جودة الخدمة المقدمة للعملاء وتبني الأنظمة والمنهجيات والمفاهيم المتعلقة بالجودة من خلال تطبيق نظام إدارة جودة متطور يؤدي إلى زيادة فعالية وكفاءة العمليات في البنك، موضحاً أهمية تطبيق هذه الأنظمة والمفاهيم في القطاع المصرفي لتمكينه من التعامل مع التحديات المحيطة به.

كما قدم فريق عمل البنك شرحاً للحضور حول منهجية ضبط ومراقبة الجودة المطبقة داخل البنك بدءاً من تحديد الأهداف ومعايير جودة الخدمة المقدمة للعميل وآلية القياس والتوثيق والمتابعة، كما استعرض أهمية تطبيق المنهجية والنتائج المتوقعة لذلك.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن البنك يطبق نظام إدارة جودة متطور في عملياته وأعماله المختلفة مكنه من الحصول على شهادة الجودة العالمية ISO 9001: 2015.

وأكد السعدي حرص البنك على التعاون وتعزيز الشراكات وتقديم تجاربه المتميزة في مختلف جوانب العمل للطلاب والباحثين في جامعة النجاح الوطنية وكافة جامعات الوطن، معبراً عن اعتزازه بكافة كوادر البنك المهنية المتميزة ومساهماتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

وفي ختام المحاضرة جرى فتح النقاش والإجابة على أسئلة الحضور، فيما رحب م. تامر حداد بالتعاون المشترك الدائم بين البنك الإسلامي الفلسطيني وجامعة النجاح لتزويد الطلبة بالمعارف وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

يذكر أن البنك الإسلامي الفلسطيني حاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 9001: 2015 وذلك نتيجة استيفائه لكافة المتطلبات الخاصة بها والمتمثلة في تطبيق نظام إدارة جودة متطور يلتزم بكافة بنود المواصفة الدولية ISO 9001: 2015 ومبادئها.