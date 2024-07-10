شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

رام الله - وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق 11/7/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من منطقة الريحان وتشمل المستشفى الاستشاري وحي جوال والجامع والمجاورين ومضخة المجاري.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.