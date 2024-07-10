الاحتلال يقتحم مشاتل زراعية بالضفة والقدس ويعتقل اصحابها

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ودهمت محلات ومشاتل زراعية وصادرت محتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دهمت بعدة آليات عسكرية، ترافقها شاحنة، محلات ومشاتل زراعية في بلدة سردا، شمالي رام الله، وصادرت من داخلها سماد طبيعي يُستخدم للزراعة والنباتات.

وفي مدينة سلفيت وزعت قوات الاحتلال بيانات تُحذر المواطنين والمزارعين والتجار من التعامل مع المواد الزراعية التي تحتوي على الأمونيا أو "الأسمدة غير القانونية"،واعتقلت المواطن إياد الهرش، من مدينة سلفيت، بعد تفتيش محله الزراعي.

فيما دهمت قوات الاحتلال محالا تجارية ومشاتل زراعية وصادرت أسمدة، في مدينة طولكرم وبلدة علار وعتيل وضاحية ذنابة قضاء المدينة واعتقلت اصحابها، ومخيم عين السلطان بأريحا، وبلدة حلحول شمال الخليل، وبلدتي القبيبة وبدو شمال غربي القدس.

واوضحت مصادر محلية،أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أكرم منصور ونجله وابن شقيقه إبراهيم منصور من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.