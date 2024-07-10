إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في طولكرم

وطن: أصيب صباح اليوم الأربعاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة شاب بجروح خطيرة في الرأس والرقبة، ويرقد في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب مدخل مخيم طولكرم، وفي منطقة "شارع نابلس"، وعدة أحياء أخرى؛ تخللها عمليات إطلاق نار ورشق آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة.

وصباح اليوم الأربعاء، دهمت قوات الاحتلال عدة مناطق وقرى في محافظة طولكرم، ودهمت محلات تجارية ومشاتل زراعية، وصادرت أسمدة طبيعية ومبيدات حشرية من داخلها، وهددت أصحاب المحال والتجار بعدم بيع تلك المواد.