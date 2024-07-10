"كهرباء القدس" تشارك في يوم التوظيف السنوي في جامعة بيت لحم

وطن: شارك وفدٌ من شركة كهرباء محافظة القدس الثلاثاء في يوم التوظيف السنوي الذي تنظمه جامعة بيت لحم بحضور أكثر من 40 شركة.

وتشارك شركة كهرباء محافظة القدس سنويا في يوم التوظيف انطلاقاً من الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها الشركة باستقطاب أبرز الطلبة الخريجين، وادماجهم في سوق العمل، من خلال خلق العديد من فرص العمل سنوياً ونقل صورة للخريجين عن تاريخ الشركة العريق ومجال خدمتها.

واثنت إدارة جامعة بيت لحم على الحضور السنوي لشركة كهرباء القدس في يوم التوظيف الذي تنظمه الجامعة مؤكدة أن ذلك يعكس المسؤولية الوطنية التي تتمتع بها الشركة منذ نشأتها .

وإلى جانب شركة ” كهرباء القدس ” أيضا شاركت نحو 40 شركة وطنية في يوم التوظيف السنوي؛ الذي يمثل فرصة لمساعدة الطلبة في الالتحاق بسوق العمل.