الاحتلال يعلن مقتل احد عناصر وحدة "ماجلان" الخاصة برصاص "قناص" في غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده في قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء.

وقال جيش الاحتلال ان أحد عناصر وحدة الكوماندوز الخاصة، قتل يوم أمس وسط قطاع غزة بمعارك مع المقاومة.

وأوضحت مصادر عبرية ان القتيل من وحدة ماجلان وقد قتل برصاص قناص في حي الرمال.

وكانت كتائب القسام قد نشرت يوم أمس مقطعا مصورا يظهر تمكن أحد مقاوميها من قنص جندي بشكل مباشر.

ومنذ بداية الشهر الجاري أعلنت سلطات الاحتلال عن 13 قتيلا من ضباط وجنود في جيش الاحتلال على كل الجبهات، من بينهم 8 ضباط وجنود في قطاع غزة.