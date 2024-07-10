الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله بالقدس المحتلة

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، المواطن بشارة المحتسب على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة تجنبا لدفع غرامات باهظة.

وقال المحتسب إن مساحة منزله لا تتجاوز 50 مترا، ويسكن فيه ستة افراد جلهم من الاطفال.

واضاف "لا اعرف اين سننام الليلة. الاجرة في القدس مرتفعة جدا وبنيت هذا المنزل البسيط الصغير ليؤويني وعائلتي، لكن الاحتلال فرض علي غرامات منذ سبع سنوات، تجاوزت 20 الف شيقل، ثم سلمني قرارا بالهدم الذاتي، أو دفع ثمن الهدم المقدر بعشرات آلاف الشواقل".