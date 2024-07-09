القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينتين أميركيتين وأخرى إسرائيلية

وطن: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينتين أميركيتين وأخرى إسرائيلية.

وجاءة هذه العملياتٍ العسكريةٍ وعلى النحوِ التالي:

استهدافُ سفينةِ( Maersk Sentosa ) الأمريكيةِ في البحرِ العربيِّ من خلالِ القواتِ البحريةِ والقوةِ الصاروخيةِ في عمليةٍ مشتركةٍ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً ودقيقةً بفضلِ الله.

استهدافُ سفينةِ( Marthopolis ) في البحرِ العربيِّ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ نُفذتِ العمليةُ من قبلِ سلاحِ الجوِّ المسيرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله.

وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

استهدافُ سفينةِ ( MSC Patnaree ) "الإسرائيلية"ِ في خليجِ عدن بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ نُفذتِ العمليةُ من قبلِ سلاحِ الجوِّ المسيرِ وحققت هدفَها بنجاح.

وقال سريع إن عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لنْ تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ على أتمِّ الجهوزيةِ والاستعدادِ لتنفيذِ المهامِّ المطلوبةِ ضدِّ كلِّ الأطرافِ المساندةِ للاحتلال الإسرائيلي" والتي تستهدفُ الشعبَ اليمنيَّ وتقدمُ تسهيلاتٍ عسكريةً للعدوِّ الأمريكيِّ والعدوِّ "الإسرائيلي"ٍّ في استهدافِ الشعبِ اليمني.