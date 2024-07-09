طوفان الأقصى" في اليوم الـ278.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحي والمقاومة تستهدف تجمعات لجيشه

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ278، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وتواصل المقاومة في قطاع غزة عملياتها العسكرية والنوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أنحاء القطاع كافة، وفي المناطق التي زعم الاحتلال الإسرائيلي أنّه "فكّك المقاومة فيها".

وأعلنت كتائب القسام استهداف قوات للاحتلال تحصنوا في منزل بالشجاعية وآخر برفح، وقنصت جنديا وأوقعت قوة إسرائيلية أخرى بين قتيل وجريح بعبوة مضادة للأفراد في تل الهوى.

كما دمرت عدة آليات للاحتلال، فيما أعلنت سرايا القدس قصف مستوطنات غلاف غزة واستهداف قوة لراجلة للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير آليات للاحتلال.

على الجانب الآخر أعلن جيش الاحتلال إصابة 11 جنديا بينهم 8 أصيبوا في معارك غزة.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على ارتكاب مجزرة جديدة بحق عشرات النازحين، عبر قصفه خيامهم ومدرسة للإيواء في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزّة، أسفرت عن 29 شهيداً، أغلبيتهم أطفال ونساء.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ278:

12:28|الهلال الأحمر: نتلقى عشرات نداءات الاستغاثات الإنسانية من مدينة غزة دون مقدرة طواقمنا على الوصول إليها بسبب خطورة المناطق المستهدفة وكثافة القصف فيها.

12:26|غارات إسرائيلية على محيط بلدة جنتا في البقاع شرقي لبنان

12:22|وكالة الأنباء اللبنانية: قصف إسرائيلي يستهدف محيط جبانة بلدة يارون بأكثر من 10 قذائف من عيار 155 ملم

12:05|غارة من الطيران المسير على منزل في بلدة برعشيت جنوب لبنان