مستوطن يحرق أراضي زراعية في الجانية غرب رام الله

وطن: أحرق مستوطن، مساء اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية في قرية الجانية غرب رام الله.

وقال المواطن عايد مظلوم، إن مستوطنا من مستوطنة "طلمون" المقامة على أراضي القرية ألقى زجاجة حارقة في الأراضي الزراعية بالمنطقة الشرقية للقرية، ما أدى لاشتعال النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وأضاف مظلوم أن الأراضي التي حرقت تقدر بعشرات الدونمات مزروعة بأشجار الزيتون والتين والعنب، وتعود لعائلات من القرية منها: سمحان، ومظلوم، ويوسف، وخليل، وشبايح، ونصار، وعائلات أخرى.

وأشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر تمنع قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المواطنين من الوصول إلى تلك الأراضي، وأن من يقترب منها يتعرض لإطلاق النار، مؤكدا أنه تعرض لإطلاق النار من قبل المستوطنين لكنه نجا.

وأوضح مظلوم أنهم يتعرضون لتضييقات المستوطنين بشكل مستمر، وأنه تم منعهم من جني ثمار الزيتون العام الماضي، وأن المستوطنون يمارسون الاستيطان الرعوي في القرية برعي أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية.