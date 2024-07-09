المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف حيفا المحتلة بالطيران المسيّر

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، هدفاً إسرائيلياً حيوياً، في مدينة حيفا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وقال بيانٌ للمقاومة، إنّ استهداف حيفا يأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، "ونصرةً لأهالي قطاع غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما أشار البيان إلى أن "المقاومة مستمرة في دكّ معاقل الأعداء حتى وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزّة".

وأيضاً، نشرت المقاومة مشاهد لإطلاق طيران مُسيّر في اتجاه هدفٍ حيوي في أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، والتي أعلنت عنها فجر اليوم.

وتأتي هاتين العمليتين بعد ساعاتٍ فقط، من إعلان المقاومة تنفيذها عمليةٍ عسكرية ضدّ هدف حيويّ في أم الرشراش المحتلة، بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية.