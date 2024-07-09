البيان الختامي لمؤتمر فلسطين والقانون الدولي.. "فلسطين ما بين الابادة الجماعية وغياب العدالة الدولية"

وطن: عقدت نقابة المحامين مؤتمر فلسطين والقانون الدولي، بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني وبمشاركة فاعلة من الشركاء في قطاع العدالة والمؤسسات الاهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية، وخبراء مختصين في القانون الدولي وبمشاركة الزميلات والزملاء المحامين،.

واوضحت النقابة في بيان وصل وطن، ان هذا المؤتمر يأتي في اطار تعزيز الجهود الوطنية والدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحافل الدولية ذات العلاقة بتهمة الابادة الجماعية التي شرع جيش الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر 2023.

واكد المؤتمر على "مطالبة المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال حقوق الانسان والاغاثة الانسانية في متابعة الجهد المبذول في اغاثة المواطنين الفلسطينين في قطاع غزة وتأمين احتياجاتهم بما يتفق واحكام القانون الدولي ومعاهدات جنيف الاربعة لحماية السكان المدنين في حال النزاع المسلح".

البيان كاملا كما وصل وطــن للأنباء:



بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني وبمشاركة فاعلة من الشركاء في قطاع العدالة والمؤسسات الاهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية، وخبراء مختصين في القانون الدولي وبمشاركة الزميلات والزملاء المحامين، عقدت نقابة المحامين الفلسطينين مؤتمر فلسطين والقانون الدولي. يأتي هذا المؤتمر في اطار تعزيز الجهود الوطنية والدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحافل الدولية ذات العلاقة بتهمة الابادة الجماعية التي شرع جيش الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر 2023. كما هدف المؤتمر الى تسليط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي التي يرتكبها مليشيات المستوطنين المسلحين وجيش الاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في ظل غياب المسائلة الدولية عن هذه الجرائم وفي كلمته الافتتاحية أكد نقيب المحامين الفلسطينيين على دور نقابة المحامين في تعزيز الجهود الوطنية في ملاحقة الاحتلال عن جريمة الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة تنسيق الجهود مع اتحاد المحامين العرب الذي يبذل جهودا مهمة في هذا السياق وكافة المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال .

وقد خلص المشاركون في المؤتمر ومن خلال النقاشات التي توزعت على ثلاث محاور اساسية، إلى تأكيد على ما يلي:

1. تعزيز ودعم الجهود القانونية القائمة في ملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال وقادتها على جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال حشد الطاقات القانونية والتوثيق الميداني لهذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها، ودعم جهود المناصرة الدولية على مختلف المستويات.

2. دعم الجهود القانونية في مساءلة دولة الاحتلال وقادتها على جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جريمة الاستيطان وجريمة الفصل العنصري، ومراقبة أداء المحكمة الجنائية الدولية باعتبار انه تقف اليوم امام اختبار تاريخي لمصداقيتها ونزاهتها واستقلالها.

3. تقديم كل الدعم القانوني والحقوقي والسياسي والوطني لقضية الاسرى العادلة، ودراسة جميع الخيارات التي يتيحها القانون الدولي بالياته وادواته المختلفة للضغط باتجاه الافراج عنهم، باعتبارهم اسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الثالثة والرابعة والبروتوكول الإضافي لسنة 1977.

نحن المؤتمرين والمجتمعين والمشاركين في مؤتمر فلسطين للقانون الدولي، فلسطين بين الإبادة الجماعية وغياب العدالة الدولية في مدينة رام الله، وفي يوم المحامي الفلسطيني:

ايمانا منا بعدالة القضية الفلسطينية وما تمثله هذه القضية في الضمير الانساني الدولي والاستقرار السياسي في منطقة الشرق الاوسط،

وايمانا منا باهمية الالتزام من قبل جميع الدول والقوى المحتله خصوصا بالقانون والشرائع والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الانسان عامة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،

وادراكا منا لما تشكله الاعتداءات الاسرائيلية منذ تشرين الاول / اكتوبر 2023 حتى اليوم من انتهاك جسيم لحقوق الانسان الاساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وكافة اماكن تواجده،

والتزاما منا كجسم نقابي مهني عامل وفاعل في مجال حماية القانون وصيانة العدالة وتعزيز الالتزام بالاسس القانونية والموضوعية لمنظومة العدالة الدولية.

فأننا في نقابة المحامين الفلسطينين وكافة المشاركين والمجتمعين في مؤتمر فلسطين للقانون الدولي نؤكد على ما يلي:

1. دعم ومساندة الجهد الذي تقوده دولة جنوب افريقيا والدول الصديقة والشقيقة التي انضمت الى الدعوى التي اقامتها امام محكمة العدل الدولية في لاهاي وكذلك الدعوى التي اقامتها دولة بوليفيا ضد تسليح اسرائيل في محكمة العدل الدولية.

2. مطالبة المؤسسات الدولية الحقوقية والمهنية في الدول الشقيقة والصديقة بالاستمرار في جهودهم وتكثيف العمل على ملاحقة الجرائم الاسرائيلية ومرتكبيها امام المحاكم الدولية المتخصصة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية والدعوة الي تشكيل محاكم متخصصة في ملاحقة الجرائم ومجرمي الحرب الاسرائيليين.

3. مطالبة المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال حقوق الانسان والاغاثة الانسانية في متابعة الجهد المبذول في اغاثة المواطنين الفلسطينين في قطاع غزة وتأمين احتياجاتهم بما يتفق واحكام القانون الدولي ومعاهدات جنيف الاربعة لحماية السكان المدنين في حال النزاع المسلح.

4. الاعلان عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة من زملاء خبراء في القانون الدولي وبالاتفاقيات الدولية من اعضاء النقابة، ومن الزملاء المدرسين في الجامعات، ومن الوزارات الفلسطينية لمتابعة القضايا التي اقيمت او التي سيتم اقامتها ومساندة كافة الجهود القانونية المبذولة في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

5. دعوة المؤسسات والمنظمات الدولية والشعبية لمتابعة الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي الذي تمارسه دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية، وملاحقة الجرائم التي تقوم بها ميليشات المستوطنين الاسرائيليين في المدن والقرى الفلسطينية وعلى الطرقات الواصلة بينها.

6. دعوة الصليب الاحمر الدولي وكافة المنظمات الدولية المتخصصة في متابعة شؤون الاسرى والمعتقلين الى ممارسة دورهم والضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي وحماية حقوق الاسرى الفلسطينين في السجون الاسرائيلية اوالمعتقلات السرية التي اقامتها اسرائيل بعد العدوان الاخير وتحديدا اسرى غزة في معتقل سدي تيمان الواقع في صحراء النقب.

7. تكثيف الجهود الوطنية لاطلاق حملة وطنية لمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية في قضايا الاسرى وعدم مثول المحامين امامها باعتبارها محاكم غير مشروعة ولا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

8. تكثيف الجهود والتواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية حقوق النساء والأطفال، لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للنساء والأطفال الفلسطينيين باعتبارهم ضحايا للعدوان الإسرائيلي، وممارسة الضغط من خلال هذه المؤسسات على حكومات دولهم بطلب تقديم الدعم والحماية للنساء والأطفال الفلسطينيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يقومون بانتهاك حقوق هذه الفئات.

