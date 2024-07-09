تشييع جثمان الشهيد الطفل غسان زهران في دير أبو مشعل شمال رام الله

وطن: شيعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل غسان غريب زهران (13 عاماً)، الى مثواه الأخير في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في دير أبو مشعل، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع القرية، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

واستشهد الطفل زهران، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال تواجده على أطراف القرية.