وزيرة العمل تؤكد الالتزام بقوانين الخدمة المدنية وتنفي صحة التعميم المتداول بشأن الإجازات

وطن: أكدت وزيرة العمل، د. إيناس عطاري، أن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بقانون الخدمة المدنية، وجميع القوانين والإجراءات المتعلقة بالوظيفة العمومية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الوزيرة وصل لوطن نسخه عنه، حيث نفت د. عطاري علمها أو علاقتها بالتعميم الذي تم تداوله مؤخراً بشأن الإجازات السنوية وخُطة الطوارئ، مؤكدة أنه يعتبر لاغياً.

وأضافت الوزيرة أن أي قرارات أو تعليمات أو توجيهات صادرة عن مكتبها تكون بتوقيعها فقط.

وأوضحت أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال هذا الأمر لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

البيان الذي اصدرته وزارة العمل كما وصل وطن:

صورة البيان الذي نفته وزارة العمل بشأن الاجازات وخطة الطوارئ