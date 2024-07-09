المقاومة تنفذ هجمات وكمائن نوعية ضد جيش الاحتلال في حي الشجاعية وتل الهوا

وطن: تواصل المقاومة في قطاع غزة عملياتها العسكرية والنوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أنحاء القطاع كافة، وفي المناطق التي زعم الاحتلال الإسرائيلي أنّه "فكّك المقاومة فيها".

وفي أحدث عمليات كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، استهدف مجاهدو الكتائب 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في شارع بغداد في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي حي تل الهوا في مدينة غزة، أكّدت كتائب القسام "تفجير حقل ألغام في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "D9"، ما أدّى إلى احتراقهما بصورة كاملة قرب مسجد خالد بن الوليد غربي الحي.

كما فجّرت الكتائب، غربي حي تل الهوا، عبوةً مضادةً للأفراد في تجمّع لجنود الاحتلال وأوقعتهم بين قتيل وجريح قرب برج الرياض.

كذلك، أعلنت سرايا القدس خوضها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم في مدينة غزة.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى تفجير مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة مضادة للدروع خلف الصناعة في تل الهوى أيضاً غربي مدينة غزة.

المُقاومة تُفاجئ الاحتلال بعملياتها في تل الهوا

اعلنت كتائب القسام أعلنت في الساعات الأخيرة الماضية تنفيذ 9 عمليات في تل الهوى، من بينها تفجير 3 دبابات وناقلة جند وتفجير عبوة بقوة راجلة.

تأتي عمليات القسام في تل الهوى على الرغم من ترويج الاحتلال في بداية العدوان على القطاع تفكيك "كتائب القسام فيها"، إذ "تواصل المقاومة تواصل زرع العبوات واستهداف الاحتلال في مناطق توغله".

وكان جيش الاحتلال يعتقد أنّ منطقة تل الهوى خاصرة رخوة يمكن له دخولها من الناحية الجنوبية الغربية بسهولة"، وظنّ أنّه "قضى على كتيبة تل الإسلام التابعة للقسام، ولكنّه تفاجأ بعملياتها في مناطق يسيطر عليها".

واستكمالاً لعمليات المقاومة في الميدان، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم استهدافها تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوبي مدينة رفح بقذائف "الهاون" الثقيل.

إضافة إلى ذلك، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم خلف الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة بقذائف "الهاون".

بدورها، أكّدت ألوية الناصر صلاح الدين قصفها موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية من طراز "107".

المصدر:"الميادين"