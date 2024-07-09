المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون يدين اعتقال الأجهزة الأمنية فخري جرادات في جنين

رام الله – وطن: أدان المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون في بيان صحفي وصل لوطن نسخة عنه، اعتقال الأجهزة الأمنية في مدينة جنين عضو لجنة المتابعة العامة للمؤتمر الشعبي 14 فخري جرادات.

وجاء بيان المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون وفق ما وصل لوطن كما يلي:

لمصلحة من تعتقل اجهزة السلطة المناضلين الشرفاء ؟!!

بينما يسطر شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية أنصع صفحات البطولة والصمود والتصدي للعدوان الصهيوني على مدننا وقرانا ويمارس الابادة الجماعية بحق اهلنا في قطاع غزة الصمود ويقتحم مدننا وقرانا ومخيماتنا ويدنس مقدساتنا ويصادر أرضنا ويضيق الخناق على ريفنا الصامد، تقدم اجهزة السلطة على اعتقال الاخ المناضل فخري جرادات عضو لجنة المتابعة العامة للمؤتمر الشعبي ١٤ مليون، حيث تعرضت له مجموعة من أجهزة الامن بملابس مدنية واعتقلوه قرب الجامعة العربية الامريكية في جنين.

الاخ فخري جرادات شخصية وطنية فلسطينية تشهد له مواقفه عبر كل تاريخه النضالي ضد الاحتلال مدافعا عن قضية شعبنا، رافضا لأوسلو، فاضحا للتنازلات التي أقدمت عليه السلطة وضد التنسيق الأمني مع الاحتلال ودفاعا عن المقاومة والمقاومين ومواجهة التعديات على الحريات العامة والتصدي للاعتقالات التعسفية على خلفية دعم المقاومة او حرية التعبير عن الرأي.

إننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون اذ ندين هذه الممارسات التي لا تخدم الا الاحتلال فإننا نؤكد دعمنا ووقوفنا الى جانب الاخ فخري وكل المناضلين القابعين في سجون السلطة ونحمل السلطة وأجهزتها مسؤولية المساس بأبناء شعبنا المناضلين ونطالب بالإفراج الفوري عن الاخ فخري وكافة المناضلين المعتقلين، ليعودوا الى صفوف شعبهم حفاظا على السلم الأهلي ورص الصفوف لمواجهة العدو المحتل.

لا للاعتقال السياسي!

والحرية للمناضلين المعتقلين في سجون السلطة.