استشهاد طفل برصاص الاحتلال في دير أبو مشعل

وطن: استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الطفل غسان غريب زهران (13 عاما) إثر إصابته برصاص الاحتلال في دير أبو مشعل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت كمينا عند الشارع الاستيطاني المحاذي للقرية، وأطلقت الرصاص الحي صوب عدد من الأطفال، ما أدى إلى إصابة الطفل زهران في بطنه، نقل إثرها إلى مستوصف في القرية قبل نقله بمركبة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، حيث أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.