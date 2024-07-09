بالفيديو| هذا ما عاد به "هدهد" حزب الله من سماء الجولان

رام الله - وطن: بث حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، حلقة ثانية من سلسلة بثه مشاهد لمواقع عسكرية ومدنية تابعة للاحتلال في الجولان السوري المحتل.

وتظهر المشاهد التي حصل عليها حزب الله بواسطة طائرات الاستطلاع التابعة للقوة الجوية، قواعد استخبارات، ومقرات قيادية، ومعسكرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مواقع اخرى.

وعرضت المشاهد 6 محطات استراتيجية للاستطلاع الإلكتروني على الاتجاه الشمالي والشرقي لفلسطين المحتلة، واحدة منها في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، و 5 في الجولان، ويطلق عليها مسمى "عيون الدولة".

وأوضح حزب الله أن هذه القواعد تقوم بمهام التنصت والاسترشاد والرصد البعيد المدى، وتقوم بمهام الهجوم الإلكتروني على صعيد التشويش والتضليل، وتحوي عقداً رئيسية للربط والاتصالات وتبادل البيانات.

وتتموضع فيه تلك المواقع قوات من وحدتي 8200 و 9900 ووحدة الحرب الإلكترونية، كما تحوي قوات لمهام تأمين القاعدة وتجهيزاتها وتأمين الخط الحدودي.

وكان حزب الله بث في الثامن من يونيو/ حزيران حلقة أولى حملت مسمى "الهدهد"، احتوت على مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال فلسطين المحتلة وميناء حيفا، دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من رصدها.

وأظهرت المشاهد في حينه جميع المناطق الحساسة في حيفا، بما في ذلك مخازن الكيماويات والنفط، وميناء حيفا.

وتضامنًا مع غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا على طرفي الحدود، مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.