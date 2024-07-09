المستوطنون ينصبون "كرافانات" فوق أراضي أرطاس جنوب بيت لحم

وطن: نصب مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بيتين متنقلين "كرافانين" فوق أراضي قرية أرطاس جنوب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد إن المستوطنين نصبوا بيتين متنقلين " كرافانين" على أراضي جبل أبو زيد تحديدًا "دير ارطاس"، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال.

يُذكر بأن المستوطنين صعَّدوا في الفترة الأخيرة اعتداءاتهم المتكررة على جبل "أبو زيد"، تمثل قبل 10 أيام بنصب خيمة، إضافة إلى هدم سلاسل حجرية، وترميم كهوف، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.