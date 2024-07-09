لبيد: نتنياهو فقد السيطرة والحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

وطن: قال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لبيد اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والعلاقات الخارجية وعلى حكومته، حيث يفعل الجميع هناك ما يحلو لهم، بحسب تعبيره.

ونقلت صحيفة معاريف عن لبيد قوله إن الحرب (على غزة) لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وأضاف أن "إسرائيل" تسعى لحروب قصيرة وأنه لا يمكن تجنيد الاحتياط إلى الأبد، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي" لا يتحمل.

وبشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى أعرب رئيس حزب "هناك مستقبل" عن اعتقاده بأن حركة حماس اتخذت خطوات لجعل صفقة إعادة المختطفين ممكنة.

وأشار لبيد إلى أن بيان مكتب نتنياهو الأخير كان ضارا وغير ضروري وحطم قلوب عائلات من سماهم المختطفين، بحسب قوله.

كما قال إنه "تجري عملية خياطة دقيقة لصفقة معقدة للغاية ثم يخرج بيان مدمر يجعل الجميع يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية غير جادة".

وأوضح لبيد أنه سيوفر شبكة أمان للائتلاف الحاكم للموافقة على الصفقة إذا واجه نتنياهو صعوبة في الحصول على أغلبية لدعمها، قائلا إن شبكة الأمان هذه قد تطيل عمر هذه الحكومة التي وصفها بالفاسدة لكنه سيفعل كل شيء من أجل "المختطفين".

وكان يشير إلى بيان أصدره مكتب رئيس وزراء الاحتلال الأحد، وقال فيه إن أي صفقة تبادل مع حركة حماس يجب أن تسمح لإسرائيل باستمرار القتال.

ومؤخرا، قال لبيد إنه يعمل مع قادة المعارضة لإسقاط حكومة نتنياهو اليمينية.