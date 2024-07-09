"الديمقراطية": تهجير أبناء شعبنا من شمال القطاع دليل على سوء نوايا إسرائيل من المفاوضات

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية إن "قيام قوات الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة بفرض التهجير القسري على أبناء شعبنا في شمال القطاع، دليل صارخ على سوء نوايا حكومة الفاشية الإسرائيلية تجاه الجهود الهادفة إلى وقف إطلاق النار وتعطيل جهود الوساطة القطرية المصرية، وقطع الطريق على أي مشروع يؤدي إلى وضع نهاية لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا".

وقالت الجبهة في بيان وصل لوطن نسخة عنه "إن سياسة التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الفاشية الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة وتحويل كافة مناطق القطاع إلى مقتلة يومية لا تتوقف عن سفك الدماء الفلسطينية، إنما هو تعبير فاقع عن تحدي حكومة نتنياهو لمحكمة العدل الدولية ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومواقف الملايين من أحرار العالم الذين لم يكفوا عن المطالبة بوقف المجازر ضد نساء فلسطين وأطفالها."

وختمت الجبهة الديمقراطية مشددة على ضرورة بلورة موقف وطني موحد في مواجهة الحرب العدوانية الإسرائيلية وتوفير الدعم العربي والدولي لشعبنا في صموده الأسطوري.