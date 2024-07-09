استشهاد 16 مواطنا وإصابة العشرات بجروح في قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة

وطن: استشهد 16 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الاسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 6 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة مهنا في شارع الجلاء قرب مفترق الغفري شمال مدينة غزة، فيما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة.

وأشارت المصادر، إلى أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب 3 آخرين، جراء قصف الاحتلال لمنطقة اللبابيدي شمالي مدينة غزة.

وتابعت، أن طواقمها تمكنت من انتشال طفل وعدد من الجرحى من منزل تعرض للقصف في شارع النفق بمدينة غزة.

وتعرضت المناطق الغربية لحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة للقصف المدفعي، وإطلاق النيران من قبل الطيران المروحي "الأباتشي".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.