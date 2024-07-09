"يديعوت أحرونوت": الصفقة سيئة لـ"إسرائيل" لكن يجب القبول بها.. البديل أكثر سوءاً

رام الله - وطن: دعا الصحفي بن درور يميني في مقال في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء الى ضرورة قبول صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من أنها تُعتبر "سيئة بالنسبة لإسرائيل". مؤكدا أن الحرب التي تمر بها دولة الاحتلال في القطاع لمدة 9 أشهر لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة.

وأشار بن يميني أن النشاط العسكري الحالي لدولة الاحتلال لم ينجح في تحقيق انتصار مطلق في غزة، بل أدى فقط إلى تفاقم الفشل.

وأكد المقال أيضاً أن بيان "نتنياهو" بشأن النقاط الخمس التي يصر عليها في الحرب وصفته الصحيفة بأنه "بيان الإفشال"، حيث يبدو أن "نتنياهو" لا يرغب في التوصل إلى صفقة تسمح لدولة الاحتلال بالقتال مجدداً حتى تحقيق كافة أهدافها.

بالإضافة إلى ذلك، أكد المقال أن الصفقة المحتملة مع حماس قد تكون "سيئة جداً بالنسبة لإسرائيل"، وأن حماس ستعلن الانتصار إذا تم تنفيذها، مع توقعات بأنها قد تؤدي إلى تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين مما سيسبب تحديات أمنية لدولة الاحتلال في المستقبل.

وختم المقال بتأكيده أن دولة الاحتلال لن تحقق نصراً مطلقاً في هذه الحرب، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للتوقف عن استمرار الحرب التي تعمق الفشل "الإسرائيلي"، وبدلاً من ذلك، يجب السعي لإبرام صفقة حتى لو كانت سيئة، لأن البديل منها سيكون أسوأ بكثير.