الاحتلال يعتقل شابا وطفلا من بيت امر ويهدم غرفة زراعية في صوريف

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا وطفلا من بلدة بيت أمر، واستولت على مخرطة في بلدة السموع، وخطت إشارات على أبواب عدد من المحلات التجارية في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت أحياء شعب السير وعصيدة وسط بيت أمر واقتحم الجنود عدة منازل وحطموا أبوبها وبلاطها محتوياتها واحتجزوا أصحابها داخل غرف منفردة واعتدوا عليهم بالضرب، واعتقلوا الأسير المحرر اكثم يوسف حسن اخليل (35 عاما) عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما اعتقلوا الطفل رعد عوض حسن عوض (14 عاما).

كما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خطت اشارات سوداء على أبواب عدد من المحلات التجارية في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، واستولت على مخرطة المواطن مصعب عمر الدغامين، في بلدة السموع جنوب الخليل.

كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية للمواطن زاهر سليمان غنيمات في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.