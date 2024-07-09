الاحتلال يجرف عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون والعنب في أم صفا

وطن: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف عشرات الدونمات من أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، بأن آليات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف طالت عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، والعنب في منطقة جبل الرأس وسط القرية.

وأشار إلى أن مساحة تلك الأراضي تقدر بنحو 200 دونم، وتم إعادة استصلاحها مؤخرا وزراعة الأشجار فيها.

ولفت صباح، إلى أن الاحتلال أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.