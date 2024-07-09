د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: حول خيارات الطالب..... بين التعليم المهني أو الأكاديمي

في الدول المتقدمة وصاحبة الاختراعات والتطور، وفي دول تقع ضمن المراتب العشر الأولى في أقوى الاقتصاديات في العالم، مثل ألمانيا واليابان على سبيل المثال، يتجه غالبية الطلاب الذين ينهون المدرسة أو حتى خلال المدرسة الى التعليم المهني والتقني بأنواعه المختلفة، التعليم ذو المخرجات التي يحتاجها وبل يبحث عنها المجتمع والبلد، وبالأخص القطاعات الإنتاجية المتنوعة في الزراعة والصناعة والخدمات، التي تلبي احتياجات الناس المستهلكين المحليين، وتشارك في عملية التصدير، وبالتالي تساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وبل تعتبر هذه الايادي المهنية الشابة المدربة من العوامل الأساسية التي تحافظ على استدامة النمو الاقتصادي وعلى قوة الاقتصاد بمؤشراته المختلفة، التي هي من أهم مؤشرات قوة الدول والمجتمعات وأهم مؤشر على استدامة التطور.

وفي بلادنا، ورغم انه في الفترة الأخيرة كان هناك نوعا من التركيز أو الزخم باتجاه التعليم المهني، وحتى كان هناك مبادرة من الحكومة لإنشاء جامعة متخصصة في التعليم أو التدريب المهني، الا ان ذلك يأتي في ظل عدم حدوث أي تغيير جذري في فلسفة ومفهوم ونوعية التعليم وبالأخص التعليم العالي عندنا، وكذلك في ظل الأرقام المرعبة حول نسب البطالة عند خريجي التعليم العالي والتي تتصاعد عاما بعد الاخر، وكذلك في ظل مواصلة ارتفاع تكاليف التعليم العالي وبالأخص في الظروف الحالية، والأهم كذلك تواصل وجود تخصصات مكرره كلاسيكية مملة، بات خريجيها في انفصام عن سوق العمل عندنا واحتياجاته، وباتت احتياجات المجتمع بعيدة كل البعد عن مخرجاتها.

ورغم الاعتراف أن هناك اهتماما متزايدا في الفترة الأخيرة في بلادنا، سواء من قبل الجهات الرسمية أو من قبل الرأي العام بالدعوة الى التوجه نحو التعليم المهني، او التعليم التقني، او بالادق التعليم غير الأكاديمي التقليدي الكلاسيكي، اي ليس التعليم الذي اعتدنا عليه في الجامعات والكليات المختلفة، الا اننا ما زلنا نرى عدم وضوح وجود خطة استراتيجية بعيدة المدى تتعامل مع التعليم المهني بشكل مستدام، اي بشكل أصبح يشكل جزءا أساسيا من نظام التعليم في بلادنا، اي ليس مرتبطا بمشروع هنا او برنامج هناك او توفر اموال من هذه الجهة المانحة او تلك.

ورغم ذلك فأن الاهتمام بالتعليم المهني، وبالأخص في أوضاع أو في ظروف مثل ظروف بلادنا، هي ظاهرة إيجابية تتطلب الدعم والتشجيع، سواء من ناحية النوعية او الكمية، ولكي تصبح جزءا أساسيا من استراتيجية التعليم في بلادنا، لا تتغير بتغير الاشخاص او بتغير أولويات وبرامج الدعم والمنح، أو بتغير الحكومة ووزرائها.

والتعليم المهني يرتبط بشكل مباشر بأفاق العمل والتشغيل ونسب البطالة، وفي بلادنا تبلغ نسبة البطالة وحسب الإحصاءات الحديثة حوالي 27% من القوى العاملة، وتصل هذه النسبة معدلات اعلى بكثير عند الخريجين الجامعيين، وقد تصل الى حوالي 80% عند الخريجين الجدد في بعض التخصصات المعينة، وهذا الوضع هو وضع مأساوي بكل معنى الكلمة، مأساوي للخريجين ولعائلاتهم اللاتي استثمرت فيهم، وللوزارات المعنية بالتعليم العالي والتخطيط والعمل والاقتصاد وما الى ذلك، وكذلك وضع مأساوي للمجتمع الذي يعتمد من اجل النمو والتقدم والتنمية على استثمار هذه الأجيال المتعلمة والمتدربة الشابة، من أجل مواصلة النمو والإنتاج بشكل مستدام.

وفي ظل هذا الوضع، تتجلى اهمية التعليم المهني والتقني، او التعليم غير الجامعي والذي هو ربما اهم وسوف يكون أهم من التعليم الجامعي التقليدي في بلادنا، والذي تستثمر فيه الدول المتقدمة الجزء الأكبر من الميزانية ومن الخطط الاستراتيجية، والذي يقبل عليه الكثير في هذه الدول، ورغم الاهتمام المتزايد في التعليم المهني عندنا، الا ان القليل قد تم على الصعيد العملي المستدام، من اجل تشجيع الإقبال على هذا التعليم او خلق الفرص والامكانيات والحوافز من اجل توجيه الطلبة نحوه، ومن ثم ربطه وبشكل استراتيجي، سواء من حيث الكم او النوع مع احتياجات المجتمع ومع خطط الحكومة السنوية وبعيدة المدى.

ومن أجل مواصلة الزخم في هذا الاتجاه، فأن ذلك يتطلب سياسات وقوانين وانظمة من اجل زيادة الإقبال على هذا التعليم، وهذه القوانين من المفترض ان تحدد الاسس ومن ثم الحوافز من اجل التوجه الى هذا التعليم، وهذا يتطلب ايجاد تخصصات متقدمة ومحترمة وتساير التقدم المتواصل في هذا المجال وتساهم في تقدم المجتمع كما ساهمت في تقدم مجتمعات أخرى وليس فقط تخصصات تقليدية اعتاد الناس عليها خلال عشرات السنوات الماضية.

وهذا يتطلب كذلك توفير الإمكانيات من مختبرات ومن مشاغل وأجهزة ومعدات وكوادر بشرية، وهذا يتطلب زيادة الوعي عند الناس لتغيير نظرتهم الى التعليم المهني والتقني وكأنه درجة ثانية بعد التعليم الجامعي الكلاسيكي، وهذا يتطلب الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي لا يتقدم كما يتم في المجتمعات الاخرى بدون دعم والاعتماد على مخرجات هذا النوع من التعليم، والذي بدونه لا يمكن التعامل وبشكل جدي مع قضية البطالة في بلادنا.

وفي العديد من الدول ومنها دول متقدمة تكنولوجيا واقتصاديا وصناعيا ولا تعاني من البطالة وتداعياتها، وعلى سبيل المثال المانيا، يقبل غالبية الطلبة على التعليم المهني والتقني، وبدون حساسية او الشعور بأنه تعليم من الدرجة الثانية أو الثالثة، وتستثمر هذه الدول والقطاع الخاص فيه، وتتسابق الصناعة والشركات على خريجيه، ويجد الخريجين فرص عمل، ولا تبلغ نسب البطالة عند الخريجين تلك النسب التي تنطبق على خريجي التعليم العالي في بلادنا، التي وعلى ما يبدو سوف تستمر حتى ايجاد استراتيجية وطنية بعيدة المدى، يمكن تطبيقها عمليا، للإقبال اكثر وللاستثمار اكثر وبشكل مستدام في التعليم المهني والتقني في بلادنا، من أجل أن يصبح الإقبال على التعليم المهني بديلا وخيارا استراتيجيا، بعيدا عن التعليم التقليدي الذي اعتدنا عليه، والذي أصبح بدون جدوى في مجالات عديده، وفي تخصصات مكررة بعيدة كثيرا عن احتياجات سوق العمل وعن مدخلات تطور وتقدم المجتمع.