الاحتلال يجرِّف عشرات الدونمات في أم صفا شمال غرب رام الله

وطن: شَرَعَ جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بتجريف عشرات الدونمات من أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، إن آليات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف طالت عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، والعنب في منطقة جبل الرأس وسط القرية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشار صباح إلى أن مساحة تلك الأراضي تقدر بنحو 200 دونم، وتم إعادة استصلاحها مؤخرًا وزراعة الأشجار فيها.