"استيقظي أيتها الإنسانية".. مقررة أممية: عدم الحديث عن الإبادة في غزة لا يعني توقفها

وطن: قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن "عدم حديث الإعلام الغربي عن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة لا يعني أن الإبادة والقمع قد توقفا، بل يؤكد أنه يتم تطبيعهما".

وأضافت ألبانيز، في منشور على عبر منصة "إكس": "استيقظي أيتها الإنسانية".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قالت ألبانيز، "إن إسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمراء، مع إفلات كامل من العقاب".

وأضافت "أن إسرائيل قصفت سفارة أجنبية بدولة ثالثة، وقتلت فريق إغاثة إنسانيا في قطاع غزة".

وطالبت ألبانيز "بمعاقبة إسرائيل، وتوجيه الاتهام لها الآن".

وقدمت حينها تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان "تفصيل الإبادة الجماعية".

وقالت ألبانيز، في تقريرها، إن "هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، خلال حملتها العسكرية هناك ضد حماس"، مشيرة إلى أنها قد "تلقّت تهديدات خلال عملها على التقرير".